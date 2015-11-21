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مصدر: أمن مطار الغردقة يطلب من العاملين بيانات تفصيلية عن أقاربهم لفحصهم

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مصدر: أمن مطار الغردقة يطلب من العاملين بيانات تفصيلية عن أقاربهم لفحصهم مصدر: أمن مطار الغردقة يطلب من العاملين بيانات تفصيلية عن أقاربهم لفحصهم
قال مصدر أمنى بمطار الغردقة الدولى إن الأجهزة الأمنية طلبت من جميع العاملين بالمطار بيانات تفصيلية عن أقاربهم للكشف عنها جنائيا وسياسيا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية أوكلت لمديرى الشركات جمع المعلومات من كل العاملين تحت قيادتهم على أن تشمل البيانات الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، لافتا إلى أن هناك لجنة من الأمن العام قامت بتفقد مطار الغردقة وميناء سفاجا البحرى ومطار مرسى علم للتأكد من تأمين جميع أركان الموانئ سواء البحرية أو الجوية.

وأشار المصدر، أن الموانئ البحرية والجوية بمحافظة البحر الأحمر، تشهد حالة طوارئ وتشديدات أمنية غير مسبوقة.

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