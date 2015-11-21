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مدير أمن القليوبية: صرف 26 ألف وجبة للقوات المشاركة فى تأمين الانتخابات

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مدير أمن القليوبية: صرف 26 ألف وجبة للقوات المشاركة فى تأمين الانتخابات مدير أمن القليوبية: صرف 26 ألف وجبة للقوات المشاركة فى تأمين الانتخابات
قرر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، صرف ما يقرب من 26 ألف وجبة للقوات المشاركة والوافدة من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة خلال يومى الانتخابات البرلمانية، بمقدار وجبة إفطار وغداء لكل فرد.

وقام نادى الشرطة ببنها برئاسة المقدم محمد حرب ولجنة مشكلة من 4 ضباط و19 فردا بإعداد وجبات جافة لكل فرد مشارك فى العملية الانتخابية، وتوزيعها على الخدمات.

ووجه نادى أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية فى بيان له اليوم، الشكر لمدير الأمن على رعايته لأبنائه من أفراد وأمناء الشرطة، مؤكدا أن الأفراد مستعدون لبذل المزيد من الجهد فى العمل لتحقيق الأمن فى كل أنحاء المحافظة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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