وزير التعليم العالى لطلاب "حقوق" سوهاج: الشباب هم الأمل فى رفعة مصر

ععقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لقاء موسعا مع طلاب كلية الحقوق بجامعة سوهاج على هامش زيارته اليوم لمقر جامعة سوهاج الجديدة، حيث استقبل الطلاب وزير التعليم العالى بهتافات فى حب مصر ، مؤكدين دعمهم الكامل للمسيرة السياسية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تفاعل معها وزير التعليم العالى.

وقال الوزير: الأمل فى الشباب من أجل رفعة مصر، لافتا إلى أن المهندس لا يكون مهندسا من خلال تخرجه من كلية الهندسة فقط، ولكن الهندسة فكر فى كل المجالات والفكر يمكن تطويعه من أجل الإبداع والتوصل إلى كل ما هو جديد.

وأوضح أن جامعة سوهاج لما لديها من إمكانيات رغم أن عمرها لا يزيد على عشر سنوات إلا أنها استطاعت أن تثبت بإدارتها وكلياتها أنها نواة حقيقة للتعليم بل وفى جمهورية مصر العربية ونطالبكم فى الاستمرار فى ذلك للنهوض بالتعليم الجامعى.



>