بالفيديو.. "العيادة" يكشف .. أحدث “دايت” لعلاج التوتر والعصبية والأرق

التقت كاميرا “ فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة”، الدكتورة إيمان فكرى، أخصائية التغذية والسمنة، لتكشف ببرنامج “العيادة”عن أحدث “دايت” لعلاج التوتر والعصبية وقلة النوم.

وقالت إيمان أنه يجب تعويض الجسم عن العناصر الغذائية التى يفقدها أثناء”الدايت” أو أثناء الحياة عموما ، موضحة أن هناك عناصر أساسية وهامة جدا تكون هى الأساس للإحساس بالنوم الهادىء والراحة النفسية وزيادة هرمون “السيرتون” والتقليل من هرمون “الكورتيزون” .

وأضافت أن “المأكولات البحرية ” على رأس تلك العناصر الغذائية مثل (السلامون،السيردين، التونة، الماكريل ) موضحة أن تلك المأكولات هامة جدا لرفع كفاءة الجسم وتعطى الإحساس بالراحة وتزيد من هرمون “السيرتون”.

كما نوهت على أهمية تناول “الموز” فهو يعد من أكثر العناصر التى يوجد لديها عنصر “البوتاسيوم” فاذا فقد الجسم هذا العنصر ذلك يؤدى الى النبضة العصبية.

ونصحت بضرورة تناول “الموز” على الأقل واحدة يوميا لتمدنا بالنوم الهادىء الذى نحتاج إليه.

وأوضحت أن المشروبات التى تعطى الشعور بهدوء الأعصاب هى (الينسون،المرمرية،البردقوش)، مشيرة إلى أنه تقضى على الشعور بأى أرق .