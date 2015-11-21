اللجنة العليا تلزم قنوات cbc والفراعين وصدى البلد بعدم نشر مواد عن الانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بمنع 3 قنوات من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، وذلك بناء على التقارير الخاصة بلجنة المتابعة لما يذاع فى وسائل الإعلام فى الانتخابات، وذلك لارتكاب تلك القنوات مخالفات، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات إلزام قناة صدى البلد بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 3 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 25 – 10 - 2015-11-21.

كما قررت اللجنة إلزام قناة الفراعين بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 4 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 7-11-2015.

كما ألزمت اللجنة قناة سى بى سى بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 3 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 24-10-2015.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.



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