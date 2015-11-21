أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اللجنة العليا تلزم قنوات cbc والفراعين وصدى البلد بعدم نشر مواد عن الانتخابات

Google+ Print
اللجنة العليا تلزم قنوات cbc والفراعين وصدى البلد بعدم نشر مواد عن الانتخابات اللجنة العليا تلزم قنوات cbc والفراعين وصدى البلد بعدم نشر مواد عن الانتخابات
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بمنع 3 قنوات من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، وذلك بناء على التقارير الخاصة بلجنة المتابعة لما يذاع فى وسائل الإعلام فى الانتخابات، وذلك لارتكاب تلك القنوات مخالفات، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات إلزام قناة صدى البلد بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 3 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 25 – 10 - 2015-11-21.

كما قررت اللجنة إلزام قناة الفراعين بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 4 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 7-11-2015.

كما ألزمت اللجنة قناة سى بى سى بعدم نشر أى تغطية إعلامية أو إعلانية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات البرلمانية لعام 2015، وذلك لمدة 3 أيام عن المخالفات المرصودة بتاريخ 24-10-2015.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365