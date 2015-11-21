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حملة لتطوير الحيين الثالث والرابع والمجاورات بالقاهرة الجديدة

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حملة لتطوير الحيين الثالث والرابع والمجاورات بالقاهرة الجديدة حملة لتطوير الحيين الثالث والرابع والمجاورات بالقاهرة الجديدة
أعلن المهندس علاء عبد العزير، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن قيام الجهاز بحملة لتطوير الحيين الثالث والرابع، وكذلك تطوير المجاورات من الثانية حتى العاشرة، ضمن خطة التطوير لعام 2015/2016، وذلك فى إطار الحرص على المظهر الجمالى والطابع الحضارى للمدينة.

وقال رئيس الجهاز فى بيان اليوم إنه يجرى حاليا تطوير الحيين الثالث والرابع، وتشمل أعمال التطوير(تطوير المشايات، والأرصفة، والسلالم، وتنسيق الموقع العام، وتغطية غرف التفتيش وتطوير الزراعة، والإنارة للموقع العام، ودهان العمارات)، مضيفا أنه يجرى أيضا تطوير 77 عمارة بالحى الرابع فى التجمع الخامس، وتشمل أعمال التطوير (دهان واجهات العمارات، واصلاح الصرف الخارجى).

وأضاف المهندس علاء عبد العزير أنه يجرى طرح بعض مشاريع التطوير على مجلس الأمناء لأخد الموافقة، وهى : تطوير المجاورات من الثانية حتى العاشرة، وتشمل أعمال التطوير (دهان العمارات، وتطوير المشايات والأرصفة والسلالم، وتنسيق الموقع العام، وتغطية غرف التفتيش، وتطوير الزراعة، والإنارة للموقع العام)، بالإضافة إلى مشروع تطوير عمارات المستقبل (1-3)، وتشمل أعمال التطوير (دهان العمارات، وتطوير المشايات والأرصفة والسلالم، وتنسيق الموقع العام، وتغطية غرف التفتيش، وتطوير الزراعة، والإنارة للموقع العام).

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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