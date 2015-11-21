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إحالة مشرف مطبخ مستشفى الغنايم في أسيوط للتحقيق بسبب سوء التخزين

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إحالة مشرف مطبخ مستشفى الغنايم في أسيوط للتحقيق بسبب سوء التخزين إحالة مشرف مطبخ مستشفى الغنايم في أسيوط للتحقيق بسبب سوء التخزين

محافظ اسيوط – المهندس ياسر الدسوقي

تفقد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط، مستشفى الغنايم المركزى يرافقه محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم والمهندس مدحت حسن مدير المتابعة الميدانية؛ لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على الخدمات التي يقدمها طاقم الأطباء والتمريض للمواطنين، بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالإشراف والمتابعة المستمرة على كافة المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

وشدد اللواء ماجد السيد، أثناء تفقده لمستشفى الغنايم على ضرورة سد العجز في بعض التخصصات، ووجه مدير المستشفى خلال الجولة بإحالة مسئول الإشراف على مطبخ المستشفى للتحقيق وذلك لتخزينه بعض المواد الغذائية في مخزن مهمات غير ملائم في أعمال التخزين.

وأشار السكرتير العام إلى أهمية المداومة على صيانة أجهزة الغسيل الكلوي وتوفير قطع الغيار الكافية لصيانة هذه الأجهزة ومراجعة إحتياجات العلاج الطبيعي والوقوف على تحديث أنظمته فضلًا عن مراجعة مبنى مدرسة التمريض الذي  إخلي وإتخاذ القرارات المناسبة من حيث ترميه أو إزالته.

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