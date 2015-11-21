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#في_الكلاسيكو - إسلام جمال لـ في الجول: فريقي المفضل سيفوز بالخمسة.. وأتوقع تألق هذا اللاعب

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#في_الكلاسيكو - إسلام جمال لـ في الجول: فريقي المفضل سيفوز بالخمسة.. وأتوقع تألق هذا اللاعب #في_الكلاسيكو - إسلام جمال لـ في الجول: فريقي المفضل سيفوز بالخمسة.. وأتوقع تألق هذا اللاعب

كيف يرى نجوم كرة القدم المصرية مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة. من الفريق الذي يميلون له أكثر في هذه المباراة الممتعة الشيقة؟

وعندما سأل FilGoal.com إسلام جمال مدافع الزمالك اكتشف أنه مشجعا كبيرا للفريق الملكي. فماذا يتوقع لموقعة السبت؟

يقول إسلام:"أتوقع أن يفوز ريال مدريد بالخمسة اليوم. أنا مشجع كبير جدا له".

"سيدخلون المباراة متحفزين بعد هزيمتهم الأخيرة ضد إشبيلية وسيمطرون شباك برشلونة".

وعن إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي غاب طويلا بسبب الإصابة يرى إسلام "حتى لو لعب المباراة فهو بعيدا عن اللقاءات منذ فترة وهذا سيؤثر على أداءه".

وعن اللاعب الذي يتوقع تألقه أوضح إسلام "نجما المباراة سيكونان كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة".

فريق #في_الكلاسيكو - أبو تريكة وصلاح وشيكابالا في تشكيل مشجعي برشلونة

فريق #في_الكلاسيكو - حازم إمام وميدو ومتعب في تشكيل مشجعي ريال مدريد

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