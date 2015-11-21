المبعوث الأممى الجديد مارتن كوبلر يزور ليبيا لاستئناف الحوار السياسى

> قال متحدث باسم وزارة الخارجية الليبية رامى كعال إن زيارة المبعوث الأممى الجديد لليبيا مارتن كوبلر ، لمجلس النواب بمدينة طبرق ،هو بهدف استئناف الحوار واستكمال ما وصل إليه المبعوث الأممى السابق لدى ليبيا برناردنيو ليون.

وأضاف كعال ، فى تصريح ظهر اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا مارتن كوبلر سيلتقى عقب وصوله عصر اليوم بوزير الخارجية محمد الدايرى لبحث استئناف الحوار الوطنى ، واستكمال ما وصل اليه المبعوث الأممى السابق لدى ليبيا ليون وذلك فى أخر جولات الحوار.

وأوضح كعال أن كوبلر سيلتقى بمقر البرلمان بطبرق بأعضاء مجلس النواب لمناقشة استكمال الحوار الوطني.

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