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بوتين: هجوم مالي يثبت أن الإرهاب لا يعرف حدود

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بوتين: هجوم مالي يثبت أن الإرهاب لا يعرف حدود بوتين: هجوم مالي يثبت أن الإرهاب لا يعرف حدود

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن الهجوم الإرهابي الدموي الذي شهدته العاصمة المالية باماكو أمس الجمعة يثبت أن الإرهاب لا يعرف شيئًا اسمه الحدود الدولية.. وذلك في برقية إلى الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء سبوتنيك الرسمية الروسية قولها إن الكرملين قال في بيان إن البرقية التي بعث بها بوتين تشدد على أن هذا العمل الوحشي غير الانساني الذي ارتكب في العاصمة المالية يؤكد من جديد على أن الارهاب لا يعرف حدودا ويشكل تهديدا حقيقيا للعالم “.

وجاء في البرقية أيضا ” الناس على اختلاف اديانها وجنسياتها يسقطون ضحية للارهاب) ” .. وحث بوتين العالم على الاتحاد لمواجهة هذا التهديد.

وكان مسلحون قد احتجزوا 170 رهينة في فندق راديسون بلو في باماكو. ونفذت قوات الامن التابعة للامم المتحدة و مالي عملية لتحرير الرهائن. ووفقا لرئيس مالي قتل 19 شخصا في الهجوم و اثنين من المسلحين. وأصيب سبعة أخرون بجروح.

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