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ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسيوط إلى 7 حالات وفاة و10 مصابين

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ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسيوط إلى 7 حالات وفاة و10 مصابين ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسيوط إلى 7 حالات وفاة و10 مصابين
لقى صباح اليوم السبت، 7 عمال مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، جراء انقلاب سيارة ربع نقل أمام عزبة الدارين التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط على طريق أسيوط القاهرة الزراعى.

كان اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظة أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 2348 ق ط ا تحمل عددا من العمال بترعة الإبراهيمية بمنطقة عزبة الدارين التابعة لمركز أسيوط على طريق القاهرة أسيوط الزراعى، وإصابة ومصرع أكثر من 17 عاملا كانوا على متن السيارة.

على الفور تم إخطار الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى ومركز أسيوط للتوجه إلى مكان الواقعة وسرعة التعامل مع الحادث، وتوجه اللواء ماجد السيد إلى مستشفى جامعة أسيوط للاطمئنان على حالة المصابين.

أسفر الحادث عن مصرع كل من رجب محمد عبد العاطى 35 سنة وحسن سليم حسن 65 سنة ووائل سعد محمد 34 سنة وعلى دوير علام 35 سنة وزين فولى إبراهيم 35 سنة فى الحال، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى الإيمان العام، بينما توفى فى مستشفى أسيوط الجامعى كل من محمد فتحى عبد الحميد 23 سنة "سائق" وحمادة حامد محمد 24 سنة.

وأصيب فى الحادث كل من رجب حمدان محمد 20 سنة ومحمد رمضان محمد 21 سنة وخالد حمادة عبد الحميد 25 سنة وإسلام جمعة محمود 12 سنة ومحمد رمضان أحمد 14 سنة ومحمود سعد عبد الرحيم 25 سنة ومحمد عبد العليم دوير 19 سنة وجمال عبد الناصر محمد حسين 20 سنة ومدحت رمضان بغدادى 23 سنة وعمرو فتحى عبد الحميد 21 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقى العلاج اللازم.

فيما يجرى حاليا البحث عن أحد المفقودين بترعة الإبراهيمية ويدعى عاطف محمود على الشيمى.
>وقال محمد فؤاد الشندولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أصدر تعليمات واضحة بسرعة صرف إعانات مالية بقدر 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألف جنيه لأسرة المصاب، وأضاف الشندويلى بأن الشئون الاجتماعية ستتحمل كافة نفقات العلاج وشراء أى مستلزمات طبية لازمة لمساعدة المصابين.

مصرع 5 عمال وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط
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