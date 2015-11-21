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ضبط طن ونصف زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالإسماعيلية

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ضبط طن ونصف زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالإسماعيلية ضبط طن ونصف زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث من ضبط سيارة أثناء عبورها المجرى الملاحى بمعدية نمرة 6 محملة بطن ونصف زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط السيارة رقم (10018) نقل الإسماعيلية قيادة (ى.ح.م) سائق مقيم دائرة قسم ثانى الإسماعيلية أثناء عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس عبر معدية نمرة 6 محملة بطن ونصف زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4965 لسنة 2015 جنح قسم أول الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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