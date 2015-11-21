تأجيل محاكمة مسئولى "التحرير" بتهمة ترويج شائعات ضد أمانى الأخرس لـ9 ديسمبر

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد سعيد، تأجيل أولى جلسات محاكمة إبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير، وأكمل قرطام رئيس مجلس إدارة الجريدة و5 صحفيين آخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وشائعات ضد الزميلة أمانى الأخرس لجلسة 9 ديسمبر للاختصاص الرقمى.

وذكرت الدعوى التى تقدم بها المستشار أنور عبد العزيز الرفاعى المحامى وكيلاً عن أمانى الأخرس نائبة رئيس قسم "فيديو 7"، أن الزميلة أثناء تواجدها بمحل عملها بجريدة "اليوم السابع" صباح يوم الثلاثاء 18 أغسطس فوجئت بجريدة التحرير تتناول اسمها ومحل عملها بالسب والقذف على صفحات الجريدة الأولى والسادسة والسابعة.

وكانت الجريدة خصصت لمحاربتها وتشويه سمعتها والتأثير على نشاطها الإعلامى قاصدة بذلك نشر الشائعات والإثارة حولها وحول جهة عملها ملصقا بها أفعال وصفات لو صحت لأوجبت احتقارها بين أهلها وذويها، وكذلك معاقبتها جنائيا على ما ادعوه عليها.