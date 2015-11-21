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تحرير منطقة الزيتون العراقية من يد «داعش»

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تحرير منطقة الزيتون العراقية من يد «داعش» تحرير منطقة الزيتون العراقية من يد «داعش»

داعش العراق

نجحت قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقية في تحرير منطقة “الزيتون” غربي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق ، وقتلت العشرات من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي .
> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط لفت مصدر عسكري عراقي في تصريح اليوم السبت  إلى أن طيران التحالف الدولي دمر صباح اليوم سيارة مزودة بسلاح رشاش ثقيل من طراز”دوشكا” تابعة لداعش في قرية “شيخ أمير” في محور الخازر شمالي العراق.

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