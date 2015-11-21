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نبيل العربى يلتقى وفد المنظمة العربية الأوروبية للبيئة

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نبيل العربى يلتقى وفد المنظمة العربية الأوروبية للبيئة نبيل العربى يلتقى وفد المنظمة العربية الأوروبية للبيئة
استقبل الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، وفد المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، برئاسة الأمين العام للمنظمة الدكتور طارق العبيد والمستشار أيمن بسيونى، ورئيس العلاقات الدولية المستشار منصور الشعيبى، ومدير فعاليات المؤتمرات والمعارض ماجد قاسم.

واستعرض العبيد مع الدكتور العربى أنشطة المنظمة، لافتا إلى أنها تهدف إلى تطوير البيئة والتنمية المستدامة فى الدول العربية وتعمل على التعاون والشراكات وتبادل الخبرات بين الشعوب العربية والأوروبية لرعاية البيئة والتنمية المستدامة.

وأعلن العبيد عن استعدادات المنظمة لعقد مؤتمر دولى بجمهورية العربية تحت عنوان "مصر بوابة العالم للاستثمار فى أفريقيا" وذلك فى نوفمبر 2016 وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع البيئة والطاقة والصناعات الخضراء.

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