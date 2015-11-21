التحقيق فى واقعة هتك عرض طفل بالمقطم على يد «بائع ترمس»

تباشر نيابة المقطم التحقيق فى واقعة قيام “بائع ترمس” بهتك عرض طفل 8 سنوات، وتهديده بالقتل بحجر لو لم يستجب لرغبته الدنيئة .

كشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه وعدد من أصدقائه كانوا يلعبون فى أحد الشوارع فى منطقة المقطم ، وفؤجئوا بإقتراب بائع ترمس منهم ، وطلب منهم شراء علبة سجائر نظير إعطائهم الترمس دون مقابل ، وعندما توجه الأطفال لشراء السجائر له ، طلب من أحدهم الانتظار معه ، لأخذ الترمس لحين عودة باقى زملائه .

وعقب توجه الأطفال لتلبية طلبه، قال للطفل المجنى عليه ” تعالى عاوزك فى موضوع ” وتوجه به إلى منطقة خالية من المارة وفى عقار تحت الانشاء قام بإجبار الطفل على خلع بنطلونه، والشروع فى هتك عرضه، وعندما أفلت الطفل منه للهرب، استطاع أن يلاحقه، وهو يحمل حجر ضخم، مهددا بتحطيم رأسه بهذا الحجر لو لم يستجب لرغبته الشاذة .

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ من والد الطفل المجنى عليه بالواقعة، حيث تم القبض على المتهم وتعرف عليه الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.