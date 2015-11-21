في_الكلاسيكو - إسلام جمال لـ في الجول: فريقي المفضل سيفوز بالخمسة.. وأتوقع تألق هذا اللاعب

يوضح لك FilGoal.com القنوات الناقلة لأهم مباريات السبت المزدحم بمواجهات ساخنة في مسابقات كرة القدم المختلفة حول العالم.

ونبدأ من المباراة التي ينتظرها الجميع. الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

المباراة مذاعة على قناة بين سبورتس التي تمتلك حقوق جميع الدوريات الأوروبية الكبرى إضافة لباقي اللقاءات التي سنستعرضها في هذا التقرير.

بإمكانكم متابعة الكلاسيكو عبر قناتي 1 و3 بأصوات عصام الشوالي ويوسف سيف وحفيظ دراجي.

وستكون قمة مباريات الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول على قناة 2 بصوت خليل البلوشي وتسبقها مباراة واتفورد ضد مانشستر يونايتد بصوت علي محمد علي على نفس القناة.

وستذاع مباراة وست بروميتش ألبيون ضد أرسنال على نفس القناة بصوت سوار الذهب وبإمكانك متابعة تشيلسي ضد نورويتش سيتي على القناة 11 بصوت حاتم بطيشة.

وستذاع قمة الدوري الألماني بين شالكة وبايرن ميونيخ على القناة 5 بصوت خالد الحدي وستنقل القناة 6 مباراة لوريان ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بصوت جواد بدة.

وفي غياب النجم المصري محمد صلاح تستطيع متابعة لقاء بولونيا ضد روما على القناة 4 بصوت محمد الكواليني تليها على نفس القناة مباراة يوفنتوس وميلان بصوت محمد بركات.

وسيعلق رؤوف خليف على ذهاب نهائي الكونفدرالية بين أورلاندو بايرتس والنجم الساحلي التونسي على القناة 9 وفي وقت سابق من اليوم سيعلق فهد العتيبي على إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين جوانزو الصيني وأهلي دبي الإماراتي على القناة 7.

وتستطيع التعرف على مواعيد المباريات بالضغط هنا.