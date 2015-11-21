أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الاستيقاظ مبكرا وتغيير مواعيد النوم يسبب السمنة والسكر وأمراض القلب "تحديث"

Google+ Print
الاستيقاظ مبكرا وتغيير مواعيد النوم يسبب السمنة والسكر وأمراض القلب "تحديث" الاستيقاظ مبكرا وتغيير مواعيد النوم يسبب السمنة والسكر وأمراض القلب "تحديث"
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن صوت المنبه فى الصباح ليس أمراً مزعجاً فحسب حيث إن الاستيقاظ مبكراً يضر بصحة التمثيل الغذائى.

وأوضح الباحثون أن الصحوة فى وقت مبكر هو أكثر من مجرد أمر مزعج، لافتين عبر الدراسة المنشورة مؤخراً نشرت فى دورية الغدد الصماء السريرية والأيض، أن تغيرات النوم الروتينية مثل الاستيقاظ مبكرا خلال أيام الأسبوع قد يزيد من خطر اضطراب التمثيل الغذائى، مثل السمنة السكرى وأمراض القلب.

وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن اضطراب النوم يمكن أن يشكل آثارا سلبية على الصحة، وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت عبر “Medical News Today” مؤخراً، أن الذين يعملون بنظام الشفتات يعانون من اضطراب التمثيل الغذائى، وهذا يسبب ارتفاعا فى فرص الإصابة بالسمنة، والسكرى من النوع 2، وأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من تغير مواعيد النوم أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، وكبر محيط الخصر، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وارتفاع مستويات الأنسولين وزيادة مقاومة الأنسولين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365