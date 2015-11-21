الاستيقاظ مبكرا وتغيير مواعيد النوم يسبب السمنة والسكر وأمراض القلب "تحديث"

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن صوت المنبه فى الصباح ليس أمراً مزعجاً فحسب حيث إن الاستيقاظ مبكراً يضر بصحة التمثيل الغذائى.

وأوضح الباحثون أن الصحوة فى وقت مبكر هو أكثر من مجرد أمر مزعج، لافتين عبر الدراسة المنشورة مؤخراً نشرت فى دورية الغدد الصماء السريرية والأيض، أن تغيرات النوم الروتينية مثل الاستيقاظ مبكرا خلال أيام الأسبوع قد يزيد من خطر اضطراب التمثيل الغذائى، مثل السمنة السكرى وأمراض القلب.

وقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن اضطراب النوم يمكن أن يشكل آثارا سلبية على الصحة، وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت عبر “Medical News Today” مؤخراً، أن الذين يعملون بنظام الشفتات يعانون من اضطراب التمثيل الغذائى، وهذا يسبب ارتفاعا فى فرص الإصابة بالسمنة، والسكرى من النوع 2، وأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من تغير مواعيد النوم أكثر عرضة لارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، وكبر محيط الخصر، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) وارتفاع مستويات الأنسولين وزيادة مقاومة الأنسولين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

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