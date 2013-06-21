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بالفيديو.. “تمرد” تنظم مؤتمر بسوهاج لدعوة المواطنين للمشاركة فى فعاليات “30 يونيو”

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بالفيديو.. “تمرد” تنظم مؤتمر بسوهاج لدعوة المواطنين للمشاركة فى فعاليات “30 يونيو” بالفيديو.. “تمرد” تنظم مؤتمر بسوهاج لدعوة المواطنين للمشاركة فى فعاليات “30 يونيو”

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> نظمت حملة تمرد بمحافظة سوهاج مؤتمرا جماهيريا بنقابة المحامين بمدينة سوهاج بحضور اعضاء اللجنة المركزية للحملة، كريم المصرى وحمادة المصرى واسلام نور واسامة منصور والمئات من اعضاء الاحزاب والحركات والقوى السياسية والاهالى بالمحافظة، وذلك لدعوة اهالى سوهاج للخروج والمشاركة فى تظاهرات 30 يونية واستلام الاستمارات الموقعة من ابناء سوهاج لحملة تمرد والتى تعدت المئة ألف استمارة .

وكانت حملة تمرد كانت قد قامت بعقد عدة مؤتمرات جماهيرية بمحافظات الصعيد لجمع اوراق وتوقيعات سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي من محافظة اسوان يوم الاثنين الماضى وتبعتها محافظة الاقصر يوم الثلاثاء ثم محافظة قنا، ثم سوهاج.

ومن المقرر عقد مؤتمرات اخرى بمحافظة اسيوط يوم الجمعة ومحافظة المنيا يوم السبت وتختتم مؤتمراتها بمحافظة بنى سويف يوم الاحد القادم .

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