استبعاد السجق ولحم الخنزير من قائمة الطعام فى بعض فنادق السويد

استبعدت بعض الفنادق السويدية السجق ولحم الخنزير المقدد من قائمة الطعام بها، بعدما استجاب مالك واحدة من أكبر سلسلة الفنادق الكبرى فى المنطقة الاسكندنافية لمطالب زوجته الناشطة فى مجال البيئة.

وتشمل قائمة الطعام الجديدة بدائل صحية تعتمد على النباتات بدلا من قائمة الإفطار الدهنية التى عادة ما تقدم للمسافرين من رجال الأعمال.

وقال الملياردير "بيتر شتوردالين" مالك مجموعة فنادق "نورديك تشويس" فى شمال أوروبا، إن "هذا هو المفهوم الجديد للإفطار فى فنادقنا المريحة".

كما تم إلغاء تقديم أى حبوب أو جبن تحتوى على زيت النخيل فى مكوناتها فى وجبة الإفطار، وذلك لتقليل تدمير الغابات المطيرة، كما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرا فى شهر أكتوبر الماضى ربطت فيه بين استهلاك اللحوم الحيوانية المصنعة مثل السجق ولحم الخنزير بسرطان القولون.

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