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#في_الكلاسيكو - مدافع برشلونة يحذف تغريدة تشجيعية لفريقه بعد خروجه من القائمة

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#في_الكلاسيكو - مدافع برشلونة يحذف تغريدة تشجيعية لفريقه بعد خروجه من القائمة #في_الكلاسيكو - مدافع برشلونة يحذف تغريدة تشجيعية لفريقه بعد خروجه من القائمة

تفاجأ مارك بارترا مدافع برشلونة بخروجه من قائمة الفريق التي أعلنها لويس إنريكي استعدادا لمواجهة ريال مدريد السبت ليحذف تغريدة تشجيعية على حسابه بموقع تويتر.

ويحل برشلونة ضيفا على الميرنجي في الكلاسيكو الإسباني الذي سيغيب عنه بارترا بعد اسبتعاده من قائمة البلوجرانا.

وقبل دقائق من إعلان قائمة الفريق كتب بارترا تغريدة تشجيعية قال فيها:"أنا متحمس للكلاسيكو.. هيا يا برسا".

وبعد علمه بخروجه من القائمة قام بحذفها في إشارة إلى غضبه من قرار مدربه إنريكي.

وشارك الدولي الإسباني بديلا لجيرار بيكيه في لقاء برشلونة الأخير في الدوري ضد فياريال لمدة 10 دقائق.

ويعتبر بارترا هو المدافع رقم 4 في قائمة النادي الكاتالوني بعد بيكيه وخافيير ماسكيرانو وجيريمي ماتيو.

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