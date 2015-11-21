لاعب إنجلترا السابق: مدافع إيفرتون يذكرني بفرديناند.. قد يلعب في برشلونة أو ريال مدريد

أشاد فيل نيفيل لاعب إيفرتون ومنتخب إنجلترا السابق بمدافع الأول جون ستونز مؤكدا قدرته على اللعب في أفضل الفرق الأوروبية.

ويقدم صاحب الـ21 عاما أداء رائعا مع إيفرتون ويرغب تشيلسي في التعاقد معه بعدما أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها روي هودسون مدرب إنجلترا.

وقال نيفيل لشبكة بي بي سي الإنجليزية:"أرى فيه قدرات ريو فرديناند عندما كان صغيرا".

وأضاف "عندما تتحدث عن ستونز والمستوى الأعلى أعتقد أنه قادر على اللعب لأفضل الأندية الأوروبية وليس فقط كبار إنجلترا".

وأتم "أحد عمالقة إسبانيا أو بايرن ميونيخ أعتقد أنه يستطيع الوصول لهذا المستوى. سينظرون إليه ويقولون إن هذا الشاب مميز للغاية".