أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب إنجلترا السابق: مدافع إيفرتون يذكرني بفرديناند.. قد يلعب في برشلونة أو ريال مدريد

Google+ Print
لاعب إنجلترا السابق: مدافع إيفرتون يذكرني بفرديناند.. قد يلعب في برشلونة أو ريال مدريد لاعب إنجلترا السابق: مدافع إيفرتون يذكرني بفرديناند.. قد يلعب في برشلونة أو ريال مدريد

أشاد فيل نيفيل لاعب إيفرتون ومنتخب إنجلترا السابق بمدافع الأول جون ستونز مؤكدا قدرته على اللعب في أفضل الفرق الأوروبية.

ويقدم صاحب الـ21 عاما أداء رائعا مع إيفرتون ويرغب تشيلسي في التعاقد معه بعدما أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها روي هودسون مدرب إنجلترا.

وقال نيفيل لشبكة بي بي سي الإنجليزية:"أرى فيه قدرات ريو فرديناند عندما كان صغيرا".

وأضاف "عندما تتحدث عن ستونز والمستوى الأعلى أعتقد أنه قادر على اللعب لأفضل الأندية الأوروبية وليس فقط كبار إنجلترا".

وأتم "أحد عمالقة إسبانيا أو بايرن ميونيخ أعتقد أنه يستطيع الوصول لهذا المستوى. سينظرون إليه ويقولون إن هذا الشاب مميز للغاية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع