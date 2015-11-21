فينجر: قلق على سانشيز.. لكن ماذا بإمكاني أن أفعل؟

أعرب أرسين فينجر مدرب أرسنال عن قلقه على لاعبه أليكسيس سانشيز الذي يعاني من إجهاد كبير وعاد لتوه من أمريكا الجنوبية بعد مشاركته في تصفيات كأس العالم 2018.

وصرح المدرب الفرنسي بأنه يريد إراحة اللاعب التشيلي لكن فقدانه للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة تجبره على الدفع به ضد وست بروميتش ألبيون السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسجل لاعب برشلونة السابق أي هدف منذ 17 أكتوبر الماضي بعدما أحرز 10 أهداف قبل تلك الفترة في 6 مباريات مع النادي والمنتخب.

وقال فينجر للصحفيين:"أنا قلق لأنه عندما سافر لتشيلي آخر مرة كان سئما وعلينا أن نتأكد من قدرته على اللعب".

وأضاف "لكن كما تعلمون عندما تسأل لاعبا هل أنت مرهق؟ تستطيع تخمين الإجابة".

وأتم "في الوقت الحالي لا توجد لدي خيارات كثيرة لأنني أفتقد أليكس شامبرلين وآرون رامسي وثيرو والكوت وجاك ويلشير وداني ويلبك".