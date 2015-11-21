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"حكماء المسلمين" يطلق 16 قافلة لنشر ثقافة السلم والسلام حول العالم

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"حكماء المسلمين" يطلق 16 قافلة لنشر ثقافة السلم والسلام حول العالم "حكماء المسلمين" يطلق 16 قافلة لنشر ثقافة السلم والسلام حول العالم
أعلن مجلس حكماء المسلمين، إطلاق 16 قافلة سلام حول العالم لنشر ثقافة السلام، رافعين شعار "كل شعوب العالم نظراء فى الإنسانية، ومن حق الجميع أن يعيش فى أمن وسلم سلام".

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فى كلمته إلى العالم حول المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية: "سوف يطلق المجلس اليوم 16 قافلة سلام حول العالم، ينشرون ثقافة السلام، ويصححون المفاهيم المغلوطة ويحملون شعارا واحدا مفاده - كل شعوب العالم نظراء فى الإنسانية، ومن حق الجميع أن يعيش فى أمن وسلم سلام".

وأكد الطيب، أن المهمة بالغة التعقيد، ومتعددة الأبعاد ووجب علينا إطفاء الحرائق وردم بؤر التوتر فى عالمنا العربى والإسلامى، من خلال السير فى اتجاه التصدى للفكر الإرهابى بكافة صورة وأشكاله، وتجفيف ينابيع هذا الفكر، من خلال منظومة متكاملة تشمل التعليم والثقافة والشباب والإعلام، وخطاب دينى معبر عن حقيقة الإسلام وشريعته، بجانب محاربة ثقافة الكراهية والحقد.

وتوجه شيخ الأزهر، بالشكر لشابات وشباب علماء الأزهر، الذين قادوا قوافل السلام التى بعث بها مجلس الحكماء إلى 11 عاصمة، من عواصم أوربا وإفريقيا وآسيا وأمريكا.


>- شيخ الأزهر يوجه كلمة اليوم تتضمن المستجدات على الساحتين الإسلامية والدولية

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