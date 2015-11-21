مواطنون روس وصينيين بين القتلى في هجمات مالي

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن مواطنين روسًا بين من قتلوا في هجوم على فندق في عاصمة مالي يوم الجمعة. وذلك حسبما أفادت رويترز.

وكان مدير مستشفى في مالي قال في وقت سابق من يوم السبت لقناة تلفزيونية روسية إن روسيين على الأقل قتلا في الهجوم.

وأدانت الصين يوم السبت هجوما شنه إسلاميون متشددون على فندق في باماكو عاصمة مالي وقتل فيه نحو 20 شخصا بينهم 3 مسؤولين تنفيذيين صينيين في شركة حكومية للسكك الحديدية.

ولقي ما يزيد على على 20 شخصًا مصرعهم بعد أن اقتحم عددًا من المسلحين إحدى أفخم الفنادق في العاصمة المالية باماكو واحتجزوا ما 170 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة.