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مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حريق شقة بسبب ماس كهربائى بالعمرانية

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مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حريق شقة بسبب ماس كهربائى بالعمرانية مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى حريق شقة بسبب ماس كهربائى بالعمرانية
تسبب ماس كهربائى فى اشتعال النيران بشقة بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة شقيقتها البالغة من العمر عامان بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا بنشوب حريق بشقة تابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين للرائد محمد عوض معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، أن الحريق أسفر عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة إصابتها بحروق بنسبة 90% بأنحاء جسدها، كما أصيبت شقيقتها البالغة من العمر عامين بحروق بنسبة 70% وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات أن والدة المجنى عليهما كانت متواجدة بمطبخ الشقة لإعداد الطعام فحدث ماس كهربائى بالغرفة التى تلهو بها الطفلتين أدى إلى اشتعال النيران بملابس ومفروشات جديدة خاصة بشقيقة والدهما وأسفرت النيران عن مصرع إحدى الطفلتين وإصابة الثانية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وأمرت النيابة بدفن جثة الطفلة المتوفية وباشرت التحقيق.
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