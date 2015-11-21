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النيابة تستمع لأقوال صاحب مطعم الأسماك المحترق بالبساتين

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النيابة تستمع لأقوال صاحب مطعم الأسماك المحترق بالبساتين النيابة تستمع لأقوال صاحب مطعم الأسماك المحترق بالبساتين
استمع كريم ياسين وكيل نيابة البساتين، برئاسة المستشار شريف معتز رئيس النيابة، إلى أقوال صاحب مطعم الأسماك المحترق بشارع النصر.

وذكر مالك المطعم أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، أنه لا يتهم أحدا فى ارتكاب واقعة الحريق، مؤكدا عدم وجود أى مشاكل أو خلافات بينه وبين أحد من جيرانه فى المنطقة، وأن الحريق حدث نتيجة القضاء والقدر.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، بأن الحريق نشب بسبب قيام صاحب المطعم ببعض أعمال الحدادة نتج عنها شظايا تسببت فى حدوث واقعة الحريق، الذى أسفر عن تلفيات محدودة فى شبابيك المطعم ذاته، ولا يوجد أى شبهة جنائية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا باندلاع حريق فى مطعم أسماك بأحد عقارات شارع النصر بالمعادى، ودفع اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وفرضت قوات الأمن كردونا فى محيط الحريق، قبل السيطرة على النيران وإجراء التبريد لمنع تجدد اشتعالها ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

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مصر 365