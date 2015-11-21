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مهند المازم.. حب المسرح والحنين للخدمة الوطنية

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مهند المازم.. حب المسرح والحنين للخدمة الوطنية مهند المازم.. حب المسرح والحنين للخدمة الوطنية

3.2.1... أبدأ...أعد...من جديد...جميعها كلمات يستخدمها مخرج المسرح حين يشرف على بروفة العرض، وهي الكلمات التي ترافق مهند عيسى المازم أمين صندوق مسرح بني ياس – أبوظبي، الذي رحب في «البيان» فترة وجوده في المسرح الوطني أبوظبي مع رفاقه مخرجي المسارح والمؤلفين والممثلين.

قال في بداية حديثه «أنا شخصٌ مولعٌ بالمسرح وكل الأمور التي تتعلق به، فالمسرح منزلي الثاني الذي أجد فيه كل من أعز وهم زملائي الممثلون والمخرجون والمعدون، والأجمل من كل هذا أن المجموعة كلها إماراتية وهذا ما يزيدني تمسكاً بالمسرح».

انتظار الوليمة

يقول المازم إن أول ما أقوم به بعد الدوام الاتصال بوالدتي للاطمئنان على صحتها ويضحك قليلاً ثم يتابع «ولا يمنع أن اسألها عن وجبة الغداء، فأمي إنسانة ماهرة في إعداد الولائم بالأخص المجبوس، الهريس، وشباب المسرح ينتظرون متى تعد أم مهند الطعام لهم ليتذوقوا أشهى المأكولات وأطيبها».

أماكن

ويضيف المازم «أحب التجول في الأماكن العامة بعد الدوام، كالذهاب إلى مراكز التسوق كياس مول وبوابة الشرق، كما أنني أزور كورنيش أبوظبي، الذي لي فيه ذكريات كثيرة، وأيضاً المتحف التراثي، الذي يحتضن صوراً للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واليوم بفضله نعيش في نعمة نحمد الله عليها، وندعو العلي أن يحفظ كل حكام دولة الإمارات من كل مكروه.

الخدمة الوطنية

المازم تحدث عن شوقه للخدمة الوطنية، حيث قال «اشتقت للخدمة الوطنية، التي انتسبت فيها العام الماضي، وكلي فخر أني كنت من الدفعة الثانية، حيث تعلمت الانضباط، وإدارة الوقت، فأنا أعمل في جهة حكومية في أبوظبي وأحب عملي كثيراً، وتخصصي الجامعي بكالوريوس في الجودة والمطابقة زادني تمسكاً لتقديم الأفضل لعملي الحكومي وفي الفن، فالخدمة الوطنية أساسٌ لبنية الجيل القادم.

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