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محمد بن راشد: 100 مبادرة ضمن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

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محمد بن راشد: 100 مبادرة ضمن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار محمد بن راشد: 100 مبادرة ضمن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد  آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم السبت أن  السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تتضمن ١٠٠ مبادرة واستثمارات ٣٠٠ مليار وهدفها الاستعداد لعالم ما بعد النفط .

تأتي تصريحات سموه قبيل انطلاق " أسبوع الإمارات للابتكار " الذي ينطلق غدا ويستمر حتى الـ 28 من نوفمبر الجاري .

وأكد سموه في حسابه الرسمي على تويتر أن  السياسة العليا التي اعتمدها رئيس الدولة تتضمن مبادرات عملية ومراجعات تشريعية واستثمارات مالية وهدفها دفع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط .

وتضم السياسة ١٠٠ مبادرة بالقطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجياوتتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي ٣ مرات حتى ٢٠٢١ .

كما تتضمن السياسة العليا أيضا دعم أبحاث الفضاء ، وصناعات الطيران المتخصصة ، وحوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية.

كما تشمل السياسة دعم أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وبرامج ابحاث الروبوتات والذكاءالاصطناعي والجينوم.

الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق مستقبلاً .

وشدد سموه على أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا، والرهان الحقيقي هو على العقول .
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