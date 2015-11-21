منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق الأثنين بمشاركة عالمية واسعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم الاثنين في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا، أعمال الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع العالمي، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً بينهم وزراء ورؤساء ومسؤولو كبرى الشركات ونخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع الذي يمثّل عصب استراتيجيات التنمية وأحد الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديث لما له من تأثير في إيجاد الأطر والمحددات الضامنة لنجاح جهود التطوير في مختلف المجالات.

ورحب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بالمشاركين والحضور في المنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يقام تحت شعار (إدارة المشاريع تدعم الابتكار) وذلك تماشياً مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015 عاماً للابتكار، وبمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتخصيص أسبوع وطني إماراتي للابتكار.

وقال: يأتي انعقاد المنتدى كثمرة للتعاون البناء بين هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للمنتدى، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في سياق حرص دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة عبر محافل وفعاليات عالمية توظفها كمنصات فعالة لنقل المعرفة، علاوة على حرص دبي أن تكون حلقة وصل تساهم في تناقل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلف وضمن شتى المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.

> وأضاف: حرصنا في الدورة الثانية للمنتدى على استثمار النجاح الذي حققته الدورة الدولي وذلك باستضافة متحدثين عالميين بارزين، ليقدموا تجاربهم وقصص نجاحهم وخبراتهم في مجال إدارة المشاريع بمختلف أنواعها، مثل البنى التحتية وقطاعي النقل والمواصلات، والاقتصاد، والتجارة، والمال، والرياضة، والفن، مع التركيز على محور الإبداع والابتكار، تماشياً مع توجه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد عام 2015 عاماً للابتكار.

وأكد الطاير أن إدارة المشاريع تلعب دورا حيويا وقياديا في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، لأنها تساعد في تحقيق الأهداف التنظيمية لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة، ويتطلب هذا الدور وجود نظام مؤسسي لإدارة المشاريع والبرامج ومحافظ المشاريع، وكذلك كفاءات مؤهلة في إدارة المشاريع مثل مدير برامج، ومدير مشاريع، ومدير مكاتب مشاريع، تمتع بالمهارة والريادة ودور قيادي بما يسهم بشكل فعال في بناء بيئة لإدارة المشاريع تتميز بالقوة والرصانة ولا تشكل عبئا على المؤسسة.

وأضاف إن تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يأتي في إطار حرص مدينة دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات من خلال استقطاب أهم الخبراء وأبرز المتخصصين من ذوي الكفاءة والسمعة الدولية الواسعة عبر محافل وفعاليات عالمية توظفها كمنصات فعالة لنقل المعرفة، كما يأتي انطلاقاً من حرص دبي، كذلك أن تكون حلقة وصل تساهم في تناقل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة وضمن شتى المجالات انطلاقاً من كونها مدينة عربية الانتماء عالمية الطابع والتوجه.

خبرات عالمية

ومن أبرز المتحدثين العالميين الذين يستضيفهم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، معالي الدكتور روديجر جروبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (دويتشه بان) الألمانية الذي سيلقى الكلمة الافتتاحية في المنتدى.

وتعتبر شركة (دويتشه بان) من أكبر الشركات المتخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا، حيث تتولى تشغيل شبكة السكك الحديدية الألمانية التي تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر وتشمل خدماتها نقل البضائع والركاب، كما تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 130 دولة حول العالم، ويعمل بها اكثر من 300 ألف موظف، ويمتلك الدكتور جروبي خبرة واسعة تزيد على 30 عاما، حيث عمل في عدة شركات في المانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

يستضيف المنتدى من دولة الإمارات العربية المتحدة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2008، وقبل ذلك شغل منصب وزيــر المواصـلات ومنصب وزير تطوير القطاع الحكومي، وكذلك معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة في الدولة، كما يشغل عدد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول ويشغل ايضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للغاز المسال، ومن الإمارات أيضاً سعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وسعادة سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومة، وسعادة محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة الدكتور محمد الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.

ويستضيف المنتدى الدكتور إدوارد هوفمان الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للمعرفة في وكالة الفضاء وعلوم الطيران (ناسا)، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والإجراءات والممارسات للترويج الناجح لخلق المعرفة والإبقاء عليها ونشر ثقافة المشاركة لدعم نجاح المهام، وقام هوفمان قبل شغل هذا المنصب بتأسيس وإدارة الأكاديمية الخاصة بتطبيق برامج قيادة المشاريع والهندسة في وكالة ناسا لمدة تزيد على عشرين عاما، كما تضم قائمة المتحدثين سعادة مارك لانجلي الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد العالمي لإدارة المشاريع، الذي يضم في عضويته أكثر من (700) ألف عضو من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، والدكتور تيري كوك دايفز، وهو خبير ومتخصص في الإدارة العامة وإدارة المشاريع منذ أواخر 1960، وساهمت اتصالاته ومشاركته الدولية في اقامة علاقات وثيقة مع أكثر من (100) منظمة عالمية رائدة، إضافة إلى السيد توم كيلي مدير عام شركة (ايدو) الشركة الرائدة في مجال التصميم والتطوير ذات الشهرة العالمية، ويمارس كيلي الابتكار كل يوم في حياته، الذي يعد من الشخصيات الرائدة في مجال الابتكار وذلك لقدرته على تعزيز ثقافة الإبداع في الشركات التي عمل بها، وله ثلاثة كتب في مجال الابتكار والإبداع.

برنامج المنتدى

تناقش الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مواضيع جديدة تشمل قطاع الطيران، والإبداع والابتكار، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والضيافة، والتحقيقيات، والمشاريع الرقمية، كما سيستمر المنتدى في طرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بالمدن الذكية، وإكسبو 2020، ومكتب إدارة المشاريع، والحوكمة وإدارة المشاريع المؤسسية، والبنى التحتية والمشاريع الهندسية، وسيشهد اليوم الأول للمنتدى عقد اربع جلسات تناقش موضوع القيادة، وإدارة التحقيقات الجنائية، وإدارة المشاريع في مجال الرياضة، وإدارة المشاريع في مجال الفضاء وعلوم الطيران، إضافة إلى ثلاث حلقات نقاشية عن الابتكار وإسعاد الناس وإدارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب محاضرة رئيسة واحدة، أما اليوم الثاني فسيشهد عقد حلقتين نقاشيتين عن إدارة المشاريع العملاقة، وإدارة المشاريع في مجال الضيافة، كما يشهد عقد ثلاث محاضرات عن إدارة المشاريع لدعم المؤسسات الكبيرة، وعن الابتكار (ركيزة القيادة الواثقة)، ومحاضرة عن تنفيذ الاستراتيجيات (علم وفن)، وستقام في اليوم الثاني جلستان نقاشيتان عن إدارة المشاريع المؤسسية، وعن الابتكار.

نجاح تنظيمي

حققت الدورة الأولي للمنتدى نجاحاً كبيراً من حيث التنظيم الجيد والدقيق، والحضور الكبير الذي تجاوز 1500 مشارك، 70% منهم من فئتي المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع، وكذلك التنوع في المواضيع والفعاليات والانشطة التي اقيمت خلال فترة المنتدي التي ناقشت مواضيع إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية بالإضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة، توزعت على خمس ورش عمل وسبع حلقات نقاشية و18 جلسة متزامنة، وبلغ عدد المتحدثين في المنتدي 56 متحدثاً.

اهداف المنتدى

تهدف هيئة الطرق والمواصلات من تنظيم المنتدى إلى تسليط الضوء على إمارة دبي باعتبارها مدينة رائدة في مجال إدارة المشاريع لأن نجاحاتها في هذا المجال تبلورت في تبني أرقى المعايير العالمية في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي نالت اهتماما عالميا واسعا مثل برج خليفة ونخلة جميرا، ومترو دبي وترام دبي، ومشاريع مطارات دبي والموانئ العملاقة، والمشاريع المعمارية الفريدة التصميم، وغيرها الكثير، وتوجت إمارة دبي هذه النجاحات بفوزها بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.