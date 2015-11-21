صور| الأقصر تنشئ أول «أوبرا» في الصعيد ومركز مؤتمرات دولي

تفقد محافظ الأقصر، محمد بدر؛ عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها قبل الشركة الوطنية التابعة «للقوات المسلحة» يرافقه كلا من العميد عهدي عبد القادر مدير عام الشركة الوطنية ونائبه العميد مصطفى حسين ومدير قطاع الشركة بالأقصر العميد باسم بهاء الدين والعميد مهندس هشام حشيش.

توجه المحافظ برفقة وفد الشركة الوطنية لرؤية الأماكن المقترحة لإنشاء مركز مؤتمرات دولي على أعلى مستوى بمحافظة الأقصر بما يسمح باستضافة المؤتمرات الدولية والعالمية الكبرى وبما يليق بحجم ومكانة محافظة الأقصر، والمنطقة المقترحة لإنشاء دار للاوبرا بمحافظة الأقصر، لتكون مركز إشعاع ثقافي وتنويري بالصعيد، يعمل على تقديم خدمة ثقافية وفنية متميزة.

وتفقد المحافظ كورنيش النيل الجديد بالأقصر لعمل رفع مساحي لموقع مميز على النيل بمدينة الأقصر، يخصص لإنشاء دار الأوبرا المزمع إنشاؤها بدعم وزارة الثقافة لتكون دار أوبرا الأقصر أول دار في الصعيد.

كما تفقد المحافظ شارع السلخانة وعدد من الشوراع والطرق وذلك لبحث ضغط الجدول الزمني الخاص بتطوير شبكة الطرق والبدء في رصفها حيث خصص 22 مليون جنية لرصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وزار المحافظ وحدات الإسكان بمدينة الشمس الجديدة بمنطقة المدامود حيث تابع الموقف التنفيذي للوحدات ومراحل الانتهاء منها.