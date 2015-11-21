تضاعف عدد المصابين بمرض التوحد فى أمريكا

أوضحت آخر الإحصائيات الصادرة عن المراكز الفيدرالية للسيطرة والوقاية من الأمراض فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك طفلا من بين 45 طفلا مصابا بمرض التوحد عام 2014 ما يمثل ضعف العدد الذى تم تسجيله فى الفترة من 2011 – 2013 أى حوالى 24ر2% من الأطفال المصابين بهذا المرض.

ويرجع السبب وراء هذا التوسع فى أعداد المصابين بالتوحد إلى توضيح التعريف بالمرض، حيث إن الأشخاص المصابين بمرض التوحد لديهم اضطرابات أخرى تظهر بجانب المرض مما يتطلب ضرورة اللجوء إلى الطبيب لتحديد المرض وعلاجه خاصة لدى صغار السن.