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بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية فى سفارة مصر بلبنان

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بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية فى سفارة مصر بلبنان بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية فى سفارة مصر بلبنان
بدأت السفارة المصرية فى لبنان صباح اليوم السبت، فى استقبال المواطنين المصريين، للاقتراع فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بالنسبة للمصريين فى الخارج، والتى تستمر يومين.

وبدأ أعضاء الجالية المصرية فى لبنان فى التوافد على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، فى ظل متابعة وسائل الإعلام للعملية الانتخابية بشفافية كاملة.

وتضم المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع غدا، ستقوم اللجنة المعنية برئاسة السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد بفرز الأصوات وإرسالها للجنة العليا للانتخابات فى .

ويتوقع أن تشهد هذه المرحلة إقبالا أكبر من المرحلة الأولى نظرا، لأن نسبة كبيرة من أبناء الجالية المصرية ينتمون لمحافظات وجه بحرى التى تجرى بها الانتخابات فى هذه المرحلة.


>- سامح شكرى يحث المصريين بالخارج المشاركة بالجولة الثانية للانتخابات
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- المصريون فى الخارج يبدأون التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات اليوم
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مصر 365

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