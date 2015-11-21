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هاشتاج "مجلس الأمن" تريند على تويتر بعد قراره بشأن مكافحة "داعش"

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هاشتاج "مجلس الأمن" تريند على تويتر بعد قراره بشأن مكافحة "داعش" هاشتاج "مجلس الأمن" تريند على تويتر بعد قراره بشأن مكافحة "داعش"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج بعنوان "مجلس الأمن"، وتصدر قائمة الأكثر تداولاً بين الهاشتاجات المتداولة لـ"اليوم السبت"، واحتل المرتبة الثالثة فى التريند المصرى، وذلك بعد قراره بشأن مكافحة "داعش".

وتمنى عدد من النشطاء عبر الهاشتاج بتشكيل مجلس أمن عربى، قائلين: "نفسنا فى مجلس أمن عربى يرجعلنا الأمن والكرامه قبل كل شىء".

وقد أجاز مجلس الأمن الدولى أمس الجمعة، للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة ضد تنظيم داعش"، وذلك فى قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 بعد أسبوع على الاعتداءات التى أدمت باريس وتبناها التنظيم الإرهابى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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