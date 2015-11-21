مصرع واصابة 19 فى حادث غرق سيارة في ترعة بأسيوط

تسبب غرق سيارة ربع نقل فى الترعية الإبراهيمية بأسيوط فى مصرع 5 اشخاص واصيب 14 اخرين امام عزبة الدارين التابعة لقرية منقباد بمركز اسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب السيارة ربع نقل وكان يستقلها 19 شخص فى اتجاه عملهم الى مدينة الصفا الصناعية التابعة لمركز اسيوط.

ونتيجة السرعة الزائدة انقلبت السيارة بالترعة الإبراهيمية ونتج عنها مصرع وإصابة 19 م ، وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى علوان ونقل المصابين لمستشفى اسيوط الجامعى والإيمان العام ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى استخراج التصاريح لدفن الجثث تحت تصرف النيابة.