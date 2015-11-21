القمحاوي : أعداد الناخبين في الصين بالمرحلة الثانية من الانتخابات أكثر من جيد

أكد الكاتب الصحفي سامي القمحاوي، المتواجد حاليا بالصين، أن عملية تصويت المصريين بالخارج، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، تسير بشكل جيد مقارنة بأعداد الناخبين في المرحلة الأولى.

وأضاف القمحاوي، خلال مداخلة هاتفية لقناة “الغد” العربي الإخبارية، أن بكين لها خصوصية في تركيب الجالية المصرية، إذ تتشكل غالبيتها من الطلبة في البعثات الدراسية ورجال الأعمال.

وأوضح القمحاوي أنّ المرحلة الأولى شهدت ضعفاً في الإقبال جراء قلة أعداد المتواجدين من محافظات تلك المرحلة بالصين، مشيراً إلى أنّ الإقبال مختلف في تلك المرحلة، وأنه أكثر من جيد، لافتا إلي وجود لجنتان بالصين، الأولى ببكين والأخرى بشنغهاي.