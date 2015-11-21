مزارع يشق رأس شقيقه بساطور في المنيا

شهدت قريه نجع مركب التابعه لمركز ملوي جنوب المنيا، حادثاً بشعاً حيث أقدم شاب على قتل شقيقه في ظروف غامضة مستخدما سلاحا أبيض ساطور ليقسم رأسه شطرين في الحال وفر هاربا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائى بالمديريه ، بمقتل مزارع يدعي سيد . ح 37 سنه فلاح ومقيم بقرية نجع مركب بمركز ملوى ، وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العميد عصام الخضرى رئيس فرع البحث الجنائي جنوب ، والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز

تبين من التحريات أن المتهم بقتله هو شقيقه محمد . ح 35 سنه فلاح مستخدما الساطور وفر هاربا ، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبطه وجار التحقيق معه ، تم نقل الجثه للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيق.