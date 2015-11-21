قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 15 فلسطينيا وتغلق إذاعة راديو الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر السبت، 15 فلسطينيا من محافظة الخليل بفلسطين، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية بالخليل، بأن قوات الاحتلال فى رد انتقامى لما حدث بالأمس من احتجاجات داهمت بأعداد كبيرة من الآليات وناقلات الجند، وفرضت إغلاقا محكما على المدينة واعتقلت 15 مواطنا، بعد تفتيش منازلهم.

وفى سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مقر إذاعة "راديو الخليل" واستولت على أجهزة البث والمعدات الخاصة بها، ما أدى إلى انقطاع البث بشكل كامل.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دائرة السير بالخليل، وداهمت مقر الإذاعة وفرضت حصارا حوله، وأبلغت الصحفيين المتواجدين فى المقر، أنها ستغلق الإذاعة وتستولى على كافة أجهزة البث.

وقال الإعلامى عز الحداد من الإذاعة، أن قوات الاحتلال أصدرت أمرا بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر، وعدم استخدام مقرها للعمل الإعلامى لستة أشهر أيضا.

واعتبر مدير عام إذاعة "راديو الخليل" أمجد شاور، اقتحام الإذاعة وإغلاق مقرها خطوة خطيرة تعبر عن عقلية همجية إجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية، مشيرا إلى أن نحو 30 موظفا يعملون فى الإذاعة ما بين صحفى وإدارى وغير ذلك، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تثنى الصحفيين ووسائل الإعلام عن القيام بواجبهم فى نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء شعبنا.

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