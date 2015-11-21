سامح شكرى يحث المصريين بالخارج المشاركة بالجولة الثانية للانتخابات

حث وزير الخارجية سامح شكرى عبر موقع تويتر المصريين فى الخارج للمشاركة بإيجابية فى الجولة الثانية من الإنتخابات البرلمانية التى بدأت صباح اليوم فى البعثات المصرية فى الخارج والتى تتم فى 139 بعثة مصرية بالخارج، النواب التى ستجرى فيها الانتخابات فى 102 دائرة بنظام الفردى ودائرتين بنظام القائمة.

واستكملت وزارة الخارجية أمس الاستعدادات الخاصة بمشاركة المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس، حيث قامت الوزارة بمراجعة خطة تعزيز بعثات الكثافة التصويتية لضمان تلبية متطلبات البعثات وسير العملية الانتخابية بدون أى معوقات خاصة فى دول الخليج العربى التى شهدت أعلى مشاركة فى المرحلة الأولى.

وانتهت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارتى الاتصالات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من تدريب أعضاء الوزارة المقرر إيفادهم ضمن خطة دعم بعثات الكثافة التصويتية، بالإضافة إلى إعادة اختبار النظام الالكترونى لتصويت المصريين بالخارج فى كافة البعثات.

ووجه وزير الخارجية كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتواصل مع أعضاء الجاليات المصرية بالخارج لتعريفهم بكافة البيانات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وحثهم على المشاركة، فضلاً عن تعريفهم بإمكانية الاطلاع على قائمة المرشحين فى كل دائرة وانتماء كل منهم ورمزه الانتخابى على الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات.

كما أكد الوزير على استمرار التواصل والتنسيق الكامل بين بعثاتنا الدبلوماسية والسلطات المحلية بالخارج لتوفير أقصى درجات التأمين لمقار البعثات خلال أيام الاقتراع.

وفيما يتعلق ببعثات المتابعة الأجنبية، صرّح السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية بأن إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة فى متابعة الانتخابات، ستقوم الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بإيفاد بعثة متابعة للمرحلة الثانية، كما يشارك أيضاً ممثلون عن عدد من الهيئات الانتخابية الوطنية، ينتمون إلى عدة دول منها؛ الصين والهند، والبرتغال، وشيلى، وجمهورية الدومينيكان، وموريشيوس بناء على دعوة من اللجنة العليا للانتخابات.