وزير الداخلية يتلقى مقترحا بتعيين ضابط فى كل قسم لحل أزمات المحامين

تقدم المحامى هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، بطلب لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لإلزامه بسرعة تعيين ضابط داخل كل قسم شرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتعامل مع المحامين وحل الأزمات التى قد تواجههم.

وذكر "الصادق" – فى طلبه - الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه حرصا على حسن سير العمل داخل أقسام الشرطة وتوفير الخدمات للمحامين، يجب على وزير الداخلية إصدار قرار بتعيين ضابط شرطة يعمل داخل كل قسم لذليل أى عقبات يواجهها المحامون.

وطالب وزير الداخلية، بضرورة إلزام كتاب دورى بتعيين ضابط بكل قسم لمنع وقوع أى أزمات بينهم وبين المحامين، وذلك أسوة بقرار تعيين ضابط حقوق إنسان بكل قسم شرطة، خاصة فى ظل تزايد الصدامات والأزمات التى وعقت بين رجال أمن ومحامين.