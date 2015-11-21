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سفارة مصر بالجزائر تستقبل الناخبين فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب

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سفارة مصر بالجزائر تستقبل الناخبين فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب سفارة مصر بالجزائر تستقبل الناخبين فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب
فتحت السفارة المصرية فى الجزائر أبوابها، صباح اليوم السبت، لاستقبال أبناء الجالية المصرية الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتى ستجرى يومى السبت والأحد، وذلك استكمالا للخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة طريق ثورة 30 يونيو.

وقد أنهت السفارة المصرية بالجزائر، جميع الإجراءات التى تضمن حسن سير العملية الانتخابية فى نزاهة وشفافية وسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، والتزام الحياد والعمل على تذليل أية صعوبات قد تعترض عملية التصويت.

يذكر أن البرلمان الجديد، سيشهد للمرة الأولى ممثلين عن المصريين بالخارج، وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء.

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