مصرع 21 عاملا في حريق بمنجم للفحم شمال شرقي الصين

أعلنت السلطات الصينية أن رجال الإنقاذ عثروا اليوم السبت على 21 جثة، فيما يواصلون البحث عن مفقود آخر، إثر اندلاع حريق الليلة الماضية في منجم للفحم في مقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين.

> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضحت سلطات مدينة جيشي – لوكالة شينخوا الصينية – أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 11 ليلا في منجم للفحم بمدينة جيشي تشغله مجموعة هيلونججيانج لونجماي القابضة للتعدين، وهي مجموعة مملوكة للدولة.

> وكان 38 عاملا يعملون في المنجم عندما اندلع الحريق، تمكن 16 منهم من النجاة بأنفسهم.

> وقالت السلطات أن الحريق تحت السيطرة حاليا، ولم يتم الابلاغ عن كوارث ثانوية.