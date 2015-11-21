أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع 21 عاملا في حريق بمنجم للفحم شمال شرقي الصين

Google+ Print
مصرع 21 عاملا في حريق بمنجم للفحم شمال شرقي الصين مصرع 21 عاملا في حريق بمنجم للفحم شمال شرقي الصين

أرشيفية

أعلنت السلطات الصينية أن رجال الإنقاذ عثروا اليوم السبت على 21 جثة، فيما يواصلون البحث عن مفقود آخر، إثر اندلاع حريق الليلة الماضية في منجم للفحم في مقاطعة هيلونججيانج شمال شرقي الصين.
> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضحت سلطات مدينة جيشي – لوكالة شينخوا الصينية – أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 11 ليلا في منجم للفحم بمدينة جيشي تشغله مجموعة هيلونججيانج لونجماي القابضة للتعدين، وهي مجموعة مملوكة للدولة.
> وكان 38 عاملا يعملون في المنجم عندما اندلع الحريق، تمكن 16 منهم من النجاة بأنفسهم.
> وقالت السلطات أن الحريق تحت السيطرة حاليا، ولم يتم الابلاغ عن كوارث ثانوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا