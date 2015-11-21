الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا ويداهم مقر إذاعة «راديو الخليل»

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 15 فلسطينيا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أفادت مصادر أمنية ومحلية بالخليل، بأن قوات الاحتلال في رد انتقامي لما حدث بالأمس من احتجاجات داهمت بأعداد كبيرة من الآليات وناقلات الجند، وفرضت إغلاقًا محكمًا على المدينة واعتقلت 15 مواطنا، بعد تفتيش منازلهم.

> وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مقر إذاعة “راديو الخليل” واستولت على أجهزة البث والمعدات الخاصة بها، ما أدى إلى انقطاع البث بشكل كامل.

> وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دائرة السير بالخليل، وداهمت مقر الإذاعة وفرضت حصارًا حوله، وأبلغت الصحفيين المتواجدين في المقر، أنها ستغلق الإذاعة وتستولي على كافة أجهزة البث.

> وقال الإعلامي عز الحداد من الإذاعة، إن قوات الاحتلال أصدرت أمرا بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر، وعدم استخدام مقرها للعمل الإعلامي لـ6 أشهر أيضا.

> واعتبر مدير عام إذاعة “راديو الخليل” أمجد شاور، اقتحام الإذاعة وإغلاق مقرها خطوة خطيرة تعبر عن عقلية همجية إجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نحو 30 موظفًا يعملون في الإذاعة ما بين صحفي وإداري وغير ذلك، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تثني الصحفيين ووسائل الإعلام عن القيام بواجبهم في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.