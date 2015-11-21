أخبار عاجلة

تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يلتقى اليوم وفدي "النواب الأمريكى" و"الحكماء المسلمين"

Google+ Print
السيسى يلتقى اليوم وفدي "النواب الأمريكى" و"الحكماء المسلمين" السيسى يلتقى اليوم وفدي "النواب الأمريكى" و"الحكماء المسلمين"
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، وفدا من مجلس النواب الأمريكى، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تعرف الوفد الامريكى على وجهة نظر تجاه ما يشهده الشرق الأوسط والعالم ، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا والعمل على تطوير العلاقات مع مجلس النواب القادم .

كما يستقبل الرئيس السيسى وفد حكماء المسلمين ، ومن المقرر أن يتناول اللقاء المستجدات على الساحة، وحرص مصر على تطوير الخطاب الدينى، وحماية المجتمع المصرى من الافكار المتطرفة.


>- "الرئاسة" تستعجل "الأوقاف" لفتح معاهد إعداد الدعاة.. لقاءات تناقش نزع التشدد قبل تشغيلها.. وبدء المحاضرات مطلع ديسمبر.. والسيسى يتابع مشاورات عمل 86 معهدا أغلقتهم الوزارة.. وينتظر تقريرا خلال 24 ساعة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج