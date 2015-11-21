السيسى يلتقى اليوم وفدي "النواب الأمريكى" و"الحكماء المسلمين"

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، وفدا من مجلس النواب الأمريكى، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تعرف الوفد الامريكى على وجهة نظر مصر تجاه ما يشهده الشرق الأوسط والعالم ، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا والعمل على تطوير العلاقات مع مجلس النواب القادم .

كما يستقبل الرئيس السيسى وفد حكماء المسلمين ، ومن المقرر أن يتناول اللقاء المستجدات على الساحة، وحرص مصر على تطوير الخطاب الدينى، وحماية المجتمع المصرى من الافكار المتطرفة.

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