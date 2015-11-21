السيسى يلتقى اليوم وفدي "النواب الأمريكى" و"الحكماء المسلمين"

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، وفدا من مجلس النواب الأمريكى، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- "الرئاسة" تستعجل "الأوقاف" لفتح معاهد إعداد الدعاة.. لقاءات تناقش نزع التشدد قبل تشغيلها.. وبدء المحاضرات مطلع ديسمبر.. والسيسى يتابع مشاورات عمل 86 معهدا أغلقتهم الوزارة.. وينتظر تقريرا خلال 24 ساعة
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ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تعرف الوفد الامريكى على وجهة نظر مصر تجاه ما يشهده الشرق الأوسط والعالم ، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا والعمل على تطوير العلاقات مع مجلس النواب القادم .
كما يستقبل الرئيس السيسى وفد حكماء المسلمين ، ومن المقرر أن يتناول اللقاء المستجدات على الساحة، وحرص مصر على تطوير الخطاب الدينى، وحماية المجتمع المصرى من الافكار المتطرفة.
>- "الرئاسة" تستعجل "الأوقاف" لفتح معاهد إعداد الدعاة.. لقاءات تناقش نزع التشدد قبل تشغيلها.. وبدء المحاضرات مطلع ديسمبر.. والسيسى يتابع مشاورات عمل 86 معهدا أغلقتهم الوزارة.. وينتظر تقريرا خلال 24 ساعة
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