معهد أمريكى: إسرائيل تمتلك 115 رأسا نووية مثبتة على جميع أنواع الصواريخ

كشف بحث أجراه معهد العلوم والأمن الدولى "isis" الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أنه منذ بدء عمل مفاعل ديمونة الإسرائيلى فى بداية الستينيات تم إنتاج 660 كيلو جرام من البلاتونيوم الذى استخدم فى تصنيع 115 رأسا نووية.

وأضاف البحث الذى نشرت تفاصيله صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليوم السبت أن المعهد يهدف من خلال هذا البحث معرفة الدول التى لها أنشطة نووية سلمية وغير السلمية فى أنحاء العالم وقدراتها النووية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من بناء إسرائيل مفاعل ديمونة فى ديسمبر عام 1963، ودخولها فى حرب عام 1967 وحرب أكتوبر، إلا أن أكثر فترة شهدت إنتاج مادة البلاتنيوم كانت فى فترة التسعينات بحسب البحث الأمريكى دون أن يبدى البحث السبب فى ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب وضعت هذه الرؤوس النووية على الصواريخ التى تثبت على المقاتلات، كما تم وضعها أيضا على صواريخ أرض – أرض، وصواريخ أخرى تتبع سلاح البحرية، موضحة أن كل رأس نووى تحمل من 3- 5 كيلو جرامات من البلاتينيوم.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل بمقدورها امتلاك ما لا يقل عن 290 رأسا نووية، بحكم مواد البلاتينيوم التى أنتجها مفاعل ديمونة الإسرائيلى لكن التقديرات شبه الرسمية تؤكد امتلاكها فقط 115 رأس نووية.

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