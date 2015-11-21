مصرع 5 عمال وإصابة 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالترعة الإبراهيمية أمام عزبة الدارين التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العقيد صلاح مشعل مأمور مركز أسيوط، يفيد انقلاب السيارة رقم 3284 " ق. ط. أ " قيادة محمد فتحى عبد الحميد سائق، وكان يستقلها 18 شخصت آخرون فى اتجاه عملهم إلى مدينة الصفا الصناعية بمنقبات التابعة لمركز أسيوط.

ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة بترعة الإبراهيمية ونتج عنها مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 بينهم السائق، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى علوان ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى والإيمان العام.

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