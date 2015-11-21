في_الكلاسيكو - قائد أتليتكو: لن أشاهد المباراة.. وأتمنى هذه النتيجة

(إفي): قال جابي فرنانديز، قائد أتليتكو مدريد، إن أكثر نتيجة "يتمناها" فريقه لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هي التعادل، مؤكدا في الوقت ذاته أن المباراة ستكون "متكافئة للغاية" ولكنه وزملائه لن يتمكنوا من مشاهدتها لأنها ستتزامن مع ميعاد سفر الفريق لمدينة إشبيلية.

وستبدأ المباراة في تمام السادسة والربع بالتوقيت المحلي، وهو نفس الوقت الذي ستسافر فيه كتيبة "الروخيبلانكوس" إلى مدينة إشبيلية لمواجهة ريال بيتيس بعد غدا الأحد على ملعب "بنيتو فيامارين".

وقال جابي أثناء مشاركته في حملة دعائية لإحدى شركات المنتجات الاستهلاكية "الكلاسيكو؟ لن نتمكن حتى من مشاهدته، وهذا يكفي. سنسافر في السادسة والربع وهو نفس موعد المباراة. النتيجة التي يتمناها الفريق هي التعادل. هي مباراة ممتعة نتمنى جميعا كلاعبين مشاهدتها نظرا للقيمة الفنية للاعبين، ولكني أعتقد أن مباراة الغد ستكون متكافئة".

وتأتي القمة الكروية في ظروف استثنائية تمر بها القارة العجوز وألقت بظلالها على المباراة مما دفع السلطات الإسبانية لزيادة الإجراءات الأمنية الصارمة من أجل الخروج بها لبر الأمان وذلك بعد سلسلة الهجمات التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة الماضي وأودت بحياة 130 شخصا وأكثر من 350 جريح.

وقال جابي في هذا الصدد "أريد إيصال رسالة من هنا، أبعد من مباراة الكلاسيكو والمباريات الأخرى المهددة، يجب أن نظل متحدين للأبد".

وأضاف قائد الأتلتي "يجب أن تكون هذه هي الرسالة التي نطلقها في كل مرة نتعرض فيها لكارثة مثل هذه. نمر بفترة هامة في حياة الجميع، ويجب علينا أن نبقى متحدين وبالتأكيد يجب أن نواصل حياتنا بشكل طبيعي".