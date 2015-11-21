سقوط 35 عاطلا بحوزتهم 2كيلو بانجو وحشيش وأسلحة فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على البؤر الإجرامية فى نطاق أقسام شبرا الخيمة وقليوب والعبور وشبين القناطر وطوخ وكفر شكر وبنها، أسفرت عن ضبط7عاطلين بحوزتهم 4 فرد خرطوش ودراجتين بدون لوحات معدنية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بما أسفرت عنه الحملة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أسفرت حملة أمنية عن ضبط 28 عاطلا بحوزتهم كيلو ونصف بانجو وكيلو حشيش و1299 قرصا مخدرا و441 جرام هيروين فى القليوبية. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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