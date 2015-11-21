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نادى القضاة: وصول المشرفين على الانتخابات للمحافظات.. وخطوط ساخنة للشكاوى

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نادى القضاة: وصول المشرفين على الانتخابات للمحافظات.. وخطوط ساخنة للشكاوى نادى القضاة: وصول المشرفين على الانتخابات للمحافظات.. وخطوط ساخنة للشكاوى
أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، وصول بعض القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية، إلى المحافظات التى يشرفون على اللجان الانتخابية فيها، مضيفا أن الغالبية العظمى منهم سيصلون اليوم السبت.

وأضاف علاء قنديل لـ"اليوم السابع"، أن البعض منهم تسلم المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن البعض الآخر سيستلم المظاريف فور وصولهم للمحافظات التى يشرفون فيها.

وأكد "قنديل"، أن نسبة الاعتذارات المقدمة من بعض القضاة عن الإشراف على انتخابات المرحلة الثانية محدودة ولا تذكر، وذلك نظرا لظروف مرضية أو ظروف خاصة، مضيفا أنه تم إدراج الاحتياطى.

ووجه المستشار علاء قنديل رسالة للقضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية وخاصة بسيناء والعريش ورفح خلال تصريحاته، قائلا: "إشرافكم على الانتخابات واجب وطنى، والشعب المصرى يقدر الرسالة التى تؤدونها ورسالتكم ستكمل بالنجاح وإشرافكم هو الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات".

من جانبه، أعلن المستشار محمد عبده صالح، المتحدث باسم غرفة عمليات نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، عن تخصيص خطوط ساخنة، لتلقى شكاوى المشرفين على المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف محمد عبده صالح لـ"اليوم السابع"، أن الأرقام التى تم تخصيصها هى 25799444، و25799333، قائلا: "ندعو الله أن يوفق قضاة فى مهمتهم الوطنية، وأن يعودوا إلى أهلهم بكل خير سالمين".


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