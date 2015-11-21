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وزير التعليم العالى يصل جامعة سوهاج لتفقد الإنشاءات الجديدة

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وزير التعليم العالى يصل جامعة سوهاج لتفقد الإنشاءات الجديدة وزير التعليم العالى يصل جامعة سوهاج لتفقد الإنشاءات الجديدة
استقبلت قبل قليل جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، الدكتور أشرف محمد الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى زيارة للجامعة تستغرق 24 ساعة، يتفقد خلالها آخر ما وصلت إليه إنشاءات الجامعة الجديدة.

ومن المقرر، أن يعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع أعضاء هيئة التدريس، وآخر مع ممثلى وسائل الإعلام المختلفة، ثم لقاءين أولهما مع العاملين، أما الثانى مع طلبة وطالبات الجامعة، على أن تختتم جولة الوزير فى الثامنة من مساء اليوم بانعقاد مجلس الجامعة بالحرم الجامعى بمدينة ناصر.

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مصر 365